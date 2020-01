KTI viser flaget ved danmarksmesterskaberne i håndværk

Walter Turnowsky Tirsdag, 14. januar 2020 - 10:25

Holdet fra KTI er tirsdag formiddag i fuld sving med at stille deres messestand op i Bellacentret i København.

For første gang er Teknikimik Ilinniarfik (KTI) repræsenteret med en stand ved DM i Skills, som er de årlige danmarksmesterskaber for elever fra erhvervsuddannelserne.

- Lidt senere tager jeg ind til byen og køber nogle grønlandske flag, som vi sætter øverst på standen, siger Tove Madsen, global relations officer ved KTI.

For det er i høj grad det, det handler om, at vise flaget ved den store begivenhed for håndværksfagene.

- Vi håber, at der er flere, der bliver opmærksomme på Grønland. Det her er et godt sted at møde samarbejdspartnere, siger John Plambek, uddannelseschef ved KTI, Byg og Anlæg.

- Hidtil har det været sådan at vi skal komme til dem, med denne stand håber vi på vi kan vende tingene lidt rundt, så de kommer til os, supplerer Finn Ommestrup, souschef på KTI.

- Blandt andet er vi interesseret i at lave nogle fælles udviklingsprojekter.

Grønlandske folkeskoleelever med i konkurrence

Det var John Plambek, der fik idéen til at deltage med en stand, og det er del af en lidt større plan.

Han har nemlig igennem en årrække været med til DM i Skills for at knytte kontakter og pleje netværk.

I den forbindelse opstod idéen om, at også grønlandske lærlinge skulle deltage i mesterskaberne. Dette viste sig dog ikke at være realistisk, da det kræver, at holdene bruger en weekend hver anden tredje uge på at gå skarp træning. Og med de grønlandske transportafstande, er det bare ikke en mulighed.

Men DM i Skills omfatter også en konkurrence for folkeskoleelever fra 8. klasse, og her er det slags en snak. I oktober sidste år gennemførte KTI en sådan skolestaffet for alle 9. klasser i Qeqqata Kommunia sponsoret af Nordea Fonden.

- Det blev en stor succes. Vi kunne virkelig se, at eleverne syntes det var spændene at konkurrere om at udføre nogle enkle håndværksopgaver, siger John Plambek.

Tanken er i samarbejde med kommunerne at gøre denne konkurrence landsdækkende, således at der bliver fundet en vinder i hver kommune. Af de fem vindere bliver de tre bedste så udvalgt til at deltage i konkurrencen i Danmark.

Planerne for dette projekt er langt fra færdige, men de første skridt er taget.

- Gryden simrer, lyder far John Plambek.

Kontakter og inspiration

Et væsentligt andet formål med besøget i Danmark er desuden at holde sig ajour med de nyeste uddannelsesmetoder, samt hvilke maskiner de danske uddannelsessteder benytter. Flere af dem får derfor også et besøg i forlængelse af DM i Skills. Der vil også blive holdt jobsamtaler for undervisere til KTI. Og så er grønlandske unge i Danmark, der overvejer at tage en håndværkeruddannelse hjemme i Grønland også mere end velkommen til at kigge forbi og tage e sludder med studievejleder Fartato Olsen.

Deltagelsen med standen ved DM i Skilles er sponsoreret af Grønlandsbankens Erhvervsfond, Royal Greenland, Brøndum, Asiaq og Grønlands Erhverv.