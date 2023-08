KTI samler unge fra Arktisk i internationalt uddannelsesprojekt

Merete Lindstrøm Søndag, 27. august 2023 - 08:33

ARCYF uddannelsesprojektet er finansieret af den Canadiske regering, og er rettet mod unge, der har potentiale til at blive fremtidige ledere inden for arktiske samfund.

Projektet bringer i alt 21 deltagere fra Alaska, Canada og Grønland sammen for at dele viden, erfaringer og skabe stærkere bånd på tværs af de arktiske regioner.

Blandt deltagerne i ARCYF-delegationen finder man repræsentanter fra organisationer som US Government Fish and Wildlife, Institute of the North og North Star Group. Efter en succesfuld konference i Anchorage, Alaska, satte ARCYF-deltagerne kurs mod Grønland og hvor der var program i dagene 16. - 19. august i Sisimiut.

Indsigt i uddannelsesaktiviteter

Under deres ophold i Sisimiut blev ARCYF-gæsterne budt velkommen af KTI Råstofskolen, der fungerede som vært for en række møder og arrangementer. Deltagerne blev indkvarteret på KTI kollegiet i Sisimiut og fik indblik i skolens uddannelsesaktiviteter samt indsigter fra vigtige organisationer som Qeqqata Kommunia, Arctic Circle Business og Arctic DTU Sisimiut.

KTI retter efterfølgende en særlig tak til Hundeslædeforeningen Qimusseq Sisimiut for deres inspirerende foredrag om den rige grønlandske hundeslædekultur.

Desuden blev Sisimiut Museum anerkendt for deres imponerende udstilling af artefakter, der blev præsenteret udenfor normale besøgstider.

Besøger Nuuk

De besøgende ARCYF-deltagere blev imponerede over Sisimiuts organisering og koordination af de mange udviklingstiltag i Qeqqata Kommunia.

Efter et givende program i Sisimiut fløj deltagerne videre til Nuuk, hvor ARCYF-programmet fortsætter med at udfolde sig.

Tech College Greenland (KTI Råstofskolen) blev hyldet som en værdifuld partner i ARCYF-projektet og for at have skabt en platform, hvor unge ledertalenter fra forskellige arktiske samfund kan styrke deres netværk og forberede sig på deres fremtidige roller i en bæredygtig og udviklende arktisk region.