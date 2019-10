KTI i charmeoffensiv over for elever

Redaktionen Mandag, 14. oktober 2019 - 09:28

- Dagen er en investering i fremtiden, som skal give folkeskoleelever en ”hands-on” oplevelse med håndværk, skriver KTI i en pressemeddelelse.

KTI Erhvervsskolestafet 2019 bød 123 elever velkommen til en introduktionsdag mandag den 7. oktober. Håbet er, at flere elever vil få øjnene op for en mulig erhvervsuddannelse efter endt folkeskolegang.

Elever fra Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut, Atuarfik Kilaaseeraq og Kangaamiut Atuarfiat fra Maniitsoq og bygden, Qinnguata Atuarfia og Ungeinstitution Orpigaq i Kangerlussuaq deltog i erhvervsskolestafetten, hvor faglærerne i skolen fortalte om håndværk. Efter oplæg fik alle elever mulighed for at prøve at lave håndværk, hvor eleverne dystede mod hinanden i grupper, bagefter var der uddeling af 1., 2. og 3. præmie.

Håndværkere er en mangelvare

Borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen holdt en åbningstale for eleverne, hvor han i sin tale understregede, at håndværkere er vigtige for Grønlands udvikling.

- I netop disse år, hvor vi har økonomisk fremgang, har vi stort behov for uddannede håndværkere. I skal vide, at I efter færdiggørelsen af jeres håndværkeruddannelser vil få gode arbejdstilbud. I må altid huske, at arbejdsgivernes største ønske altid er, at man har respekt for sit arbejde og mødetiderne, hvis I er i besiddelse af disse egenskaber vil arbejdsgiverne værne om jer, sagde han til eleverne.

Også KTI’s uddannelseschef John Plambek lagde vægt på, at uddannede håndværkere er en mangelvare.

- Vi mangler faglærte håndværkere i Grønland. Ikke nok folkeskoleelever vælger en håndværkeruddannelse. Håndværkerarbejde giver jer stor glæde, når I ser det færdige resultat. KTI Bygge- Anlæg har brug for folkeskoleelever, som kan lide at bruge deres hænder, sagde han og understregede, at uden håndværkere var der ingen skoler, idrætshaller, biografer og huse samt fabrikker.

Dagen sluttedes med grill og hygge for alle deltagere.