Krydstogtturismen eksploderer i år

2022 var det første år efter to års coronanedlukning. Alligevel var der anmeldt 48 anløb af krydstogtskibe i Nuuk, flere end nogensinde tidligere.

Det skiver avisen Sermitsiaq.

- Det overraskede mange, at det kom så hurtigt efter nedlukningen, siger Henrik Skydsbjerg, indehaver af Tupilak Travel, som servicerer mange krydstogtselskaber.

- Men det bliver betydeligt større i år. Foreløbigt er anmeldt 72 krydstogtskibe alene i Nuuk. Der er flere nye rederier. For eksempel det italienske rederi Costa, der sidst var i Grønland i 2010.

- Costa kommer med et skib, der har plads til 3700 passagerer, der vel nok er det største skib, vi nogensinde har haft på besøg, oplyser Henrik Skydsbjerg.

Der er tale om Costa Favolosa, der ifølge Visit Greenlands liste over krydstogtanløb kommer til Nuuk den 21. juli. Her er oplyses det, at der er plads til 4.880 passagerer, hvilket er inklusiv besætningen.

- Da de var her i 2010, lå de ud for Kolonihavnen og sendte deres både ind med turister. Men i år kan de lægge til kaj. De har også meldt deres ankomst i 2024. Det er en af vores nye krydstogtkunder, som vi skal arrangere ture for i Nuuk. Det bliver formentlig over 2000 ture på de to dage de er i byen. Udover Nuuk kommer skibet også til Qaqortqoq, oplyser han.

