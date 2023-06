Krydstogtsturisme: Naalakkersuisut er klar med brugerbetaling 1. juli               

Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. juni 2023 - 11:08

Det har længe været et ønske fra Visit Greenland og flere borgmestre at krydstogtindustrien skal reguleres mere, for at de mange tusinde turister, der hopper i land langs Grønlands kyster hver sommer ikke får en negativ effekt på samfundet, befolkningen og landets økonomi.

Visit Greenland har derfor lavet en rapport med industriens anbefalinger for en bæredygtig udvikling af krydstogt-turismen og flere gange opfordret Naalakersuisut til at tage stilling til reguleringen via lovgivningen.



VisitGreenlands seneste redegørelse viser blandt andet et ønske fra krydstogtindustrien om at bidrage til udbygning og vedligehold af landets havne for at sikre serviceniveauet, når de anløber grønlandske havne.

Forstår ønsket om bedre forhold

Og det tager Naalakkersuisut imod med kyshånd og en prisliste for anløb i Kangerlsusuaq. Der er desuden igangsat en proces, der skal finde løsninger på forbedringer af havnens sikkerhed og funktionalitet.

- Det er forståeligt, at krydstogtindustrien har ønske om at kunne betale sig til forbedrede forhold for deres kunder. Jeg kan på Naalakkersuisuts vegne understrege, at vi deler ønsket om at give tilrejsende den bedst mulige oplevelse af vores land, udtaler naalakkersuisog for bolig og infrastruktur Erik Jensen(S).

Klar med priser 1. juli

I forbindelse med det indledende arbejde til forbedring af havneforholdene blev det afdækket, at der var relativt store udgifter forbundet hermed. Derfor er Sikuki og Selvstyret gået i dialog om en fordeling af finansieringsbyrden.

Det er Naalakkersuisuts forventning, at der inden for nærmeste fremtid vil forelægge et godkendt takstblad for priser ved brug af Kangerlussuaq havn, som kan træde i kraft fra d. 1. juli.

Det kommende takstblad forventes at være sammenligneligt med det internationale prisniveau for kommercielt drevne havne, lyder det.