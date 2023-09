Krydstogtskib donerer tonsvis af mad til Kofoeds Skole Nuuk

Kofoeds Skole Nuuk har i disse dage travlt med at sorterer og uddele mad som de har fået doneret fra et af de mange forbipasserende krydstogtskibe. Det fortæller forstander Charlotte Ludvigsen.

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. september 2023 - 10:25

- Vi har en mindre kasse med tøj og sko, som er blevet afleveret til os (glemte sager fra passagererne). Derudover kommer der et skib på lørdag, som gerne vil donere en hel masse mad.

Sådan lød beskeden til forstanderen på Kofoeds Skole i Nuuk fra Blue Waters port agent i sidste uge.

Forstander Charlotte Ludvigsen havde dog ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig mængderne, der var tale om.

Sejlet ind i små både

Lørdag var det meningen, at krydstogtskibet MSC Explore 1 skulle lægge til kaj i Nuuk og i den forbindelse losse nogle paller med frisk frugt og grønt, mel, pasta, kød, mælk, kagemix og andet, som skulle doneres til Kofoeds Skole.

Men på grund af vejret kunne skibet ikke lægge til, og de oprindelige seks paller, der endte med at blive til 30, blev sejlet i land med små tenderbåde på grund af vejret. Pallerne måtte skilles ad og sejles, hvorefter de blev læsset igen og fragtet videre til Kofoeds Skole. Det fortæller port agent hos Blue Water Alexandra Lind til Sermitsiaq.AG.

Charlotte Ludvigsen fortæller, at lørdag endte med at blive noget hektisk, fordi hun pludselig stod med så store mængder af mad og frisk frugt og grønt, som gerne skulle gøre gavn for flest mulige mennesker.

- Jeg måtte have min familie til hjælp og fik fundet frem til nogle af vores elever, som selvfølgelig også gerne ville give en hånd med.

Slet ikke plads nok

Det stod dog hurtigt klart, at skolen ikke havde plads nok, og derfor blev en del af maden og frostvarerne kørt til Blue Waters opbevaringsfaciliteter, indtil skolen får distribueret maden videre.

- Blue Water har hjulpet os med at tage kontakt til Frelsens Hær, Herberg, alderdomshjem og institutioner for at dele ud af maden. Vi kan ikke bruge så meget selv, fortæller Charlotte Ludvigsen.

Hun understreger, at de friske varer skal deles ud hurtigst muligt, og at der tirsdag bliver inviteret flere til at komme og hente mad.

Der er dog forskel på de friske varer og tørvarerne. De varer, der kan holde sig længere kommer til at gøre en forskel for Kofoeds Skole, fortæller forstanderen.

Pasta nok til et år

- Nu har for eksempel vi mel og pasta nok til det næste år eller længere, så det betyder selvfølgelig, at vi får et pusterum i forhold til økonomien.

Hun er glad for, at de friske varer betyder mere sund mad til eleverne og andre som er økonomisk trængt.

- Vores elever på skolen kan jo ikke tage maden med, fordi de ikke har et hjem selv, men de har også delt mad ud til deres familier og venner, som er hårdt trængt, så nu har de også fået sund og frisk mad, og det betyder meget for sammenholdet, at vi kan dele med andre.

Mandag har skibet været i Qaqortoq, hvor de ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger har afleveret 15 paller madvarer.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra krydstogtselskabet om donationerne.