Krydstogtselskaber vrager Nuuk til fordel for Reykjavik

redaktionen Søndag, 04. august 2019 - 16:00

Forleden blev det offentliggjort, at Kalaallit Airport har valgt det danske entreprenørselskab Munck Gruppen til at bygge landingsbaner i Nuuk og Ilulissat.

Krydstogtturisme i Arktis, herunder i Grønland, er i disse år i vækst. Men den fortsatte uvished om Naalakkersuisut og Inatsisartut vil bevare eller lukke Grønlands største internationale lufthavn i Kangerlussuaq, når de to nye noget mindre internationale lufthavne står klar i 2023, vækker stigende bekymring inden for krydstogtturismen, skriver Sermitsiaq.

Ønske om bevaring

- De fleste krydstogtselskaber, vi samarbejder med, håber, at Kangerlussuaq Lufthavn bliver bevaret som i dag. Ellers vil de sammen med flyselskaberne flytte udskiftningen af deres passagerer fra Kangerlussuaq til Reykjavik frem for at bruge Nuuk, når den åbner. Det er den melding, jeg har fået fra mere af halvdelen af omkring 15 krydstogtselskaber, vi samarbejder med i Grønland, siger Jørgen Larsen, direktør i Albatros Arctic Circle i Kangerlussuaq.

Mittarfeqarfiits lufthavn i Kangerlussuaq og dermed Grønlands ubestridt største civile lufthavn spiller i stigende grad en central rolle for krydstogtturismen i Grønland. I Kangerlussuaq, der har en landingsbane på 2.800 meter, ankrer flere og flere krydstogtskibe op hver sommer for at udskifte deres passagerer, der ankommer eller rejser herfra med charterfly.

