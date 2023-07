Krydstogtselskab undskylder: Passagerer blev vidner til færøsk delfinslagtning

Ritzaus Bureau Søndag, 16. juli 2023 - 15:29

Ambassador Cruise Lines undskylder til over 1000 af sine passagerer, efter at et af krydstogtselskabets skibe ankom til Tórshavn lige midt i en traditionsbunden færøsk slagtning af grindehvaler.

Det skriver mediet ABC News.

- Vi blev utroligt skuffede over, at jagten fandt sted på det tidspunkt, hvor vores skib lå i havn, lyder det fra selskabet.

Den færøske regering fastholder trods international fordømmelse sin ret til at udføre fangsten af grindehvalerne, der er en art af delfiner.

Færøerne: Fangst er reguleret

Den færøske regering lægger i en udtalelse ifølge ABC News vægt på, at fangsten har foregået i over et årtusind, og at den er reguleret ved lov.

I juni udtalte dyrevelfærdsorganisationen World Animal Protection Danmark kritik af Færøerne, efter at 446 hvaler ifølge avisen The Guardian blev dræbt ved de såkaldte drivjagter.

- Det er med stor undren, at vi igen skal opleve hundreder af vilde dyr, der bliver mishandlet og slået ihjel i endnu en brutal grindejagt på Færøerne, sagde direktør Gitte Buchhave i en pressemeddelelse.

- Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre at behandle dyr sådan. Hele processen omkring hvalernes død ville ikke engang være tilladt i et slagteri.

Stor bestand

Den færøske regering oplyser til ABC News, at bestanden af hvalerne i den østlige Nordatlantiske region er på omkring 778.000. Årligt bliver der i gennemsnit ifølge regeringen fanget 800.

Også hvidsidede delfiner er genstand for den færøske jagt. I 2022 meldte regeringen ud, at der højst må fanges en kvote på 500 hvidsidede delfiner om året.

Men det er væsentligt højere end gennemsnittet for de forrige 12 år, viste en opgørelse ifølge World Animal Protection Danmark.

Det fik Gitte Buchhave til at kalde den udmeldte færøske kvote for et "blufnummer".

- Selv om den færøske lagmand forsøger at få tallet på 500 til at se ud som et fremskridt, er det i virkeligheden et voldsomt tilbageskridt, sagde hun.