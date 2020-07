Krydstogts-operatører: Regler for næste år efterlyses

Thomas Munk Veirum Onsdag, 29. juli 2020 - 14:38

Dette års krydstogtssæson kuldsejler fuldstændigt, vurderede Visit Greenlands direktør overfor Sermitsiaq.AG i sidste uge.



Den konklusion er sammenslutningen for ekspeditionskrydstogtsoperatører i Arktis (AECO) også nået frem til.



Og hvis ikke myndighederne snart begynder at fokusere på retningslinjer for, hvordan krydstogterne kan komme i gang igen, så kan sæsonen 2021 også komme i fare.



- Operatørerne begynder snart at planlægge næste sæson, og hvis reglerne kommer sent, kan det blive sværere at tiltrække krydstogter til Grønland, vurderer Anders la Cour Vahl, assisterende direktør i AECO.

Enormt behov for dialog

Han påpeger, at jo før operatørerne ved, hvilke restriktioner de skal leve op til, jo før kan de gå i gang med at se på, hvad der skal gøres:

- Det kan være tiltag om bord eller optræning af medarbejdere. Der er et enormt behov for dialog mellem myndigheder og erhverv i den her situation, siger Anders la Cour Vahl.

LÆS OGSÅ: Nye regler: Dødsstød til krydstogter i år

Han peger på, at Grønland kan gøre brug af den fordel, at Norge har tilladt krydstogter under visse restriktioner:

- Det er heldigt, at nogen begynder at sejle lidt. Det giver mulighed for at få nogle erfaringer og finde ud af, hvad der virker, og hvad skal strammes op og så videre. Så jeg anbefaler myndighederne at se på retningslinjerne for Svalbard, siger Anders la Cour Vahl.

Må kun have halvdelen af passagererne med

AECO har været med til at fastlægge retningslinjerne for krydstogter ved Svalbard i samarbejde med de norske myndigheder.



Her må skibene i denne fase maksimalt have plads til 500 passagerer, og de må kun have halvdelen af det antal tilladte passagerer med. Passagererne skal desuden være testet for COVID 19.



- Vi håber, at der er vilje og ønske hos beslutningstagerne til en konstruktiv dialog med erhvervet om løsninger, der kan sikre en forsvarlig genstart af krydstogtsturismen i Grønland med værdi for os alle, lyder det fra Anders la Cour Vahl.

Ingen afklaring fra naalakkersuisoq

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra naalakkersuisoq for erhverv, Jens-Frederik Nielsen, til bekymringen for krydstogtsturismen, men han kan ikke komme med nogen afklaringer til krydstogtsbranchen på nuværende tidspunkt.

Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim, oplyser dog til KNR, at hun forstår bekymringen for krydstogtsturismen, men at Naalakkersuisut først og fremmest har et mål om i videst muligt omfang at beskytte befolkningen mod smitte. Og at det er begrundelsen for de nuværende regler.