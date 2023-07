Krydstogtguider med skydevåben skabte måben i Qaqortoq

Jensine Berthelsen Mandag, 03. juli 2023 - 13:27

Fredag fik politiet i Qaqortoq flere henvendelser fra borgere, som undrede sig over guider fra krydstogtskibet Silver Cloud som gik bevæbnede rundt i byen.

- Vi vidste ikke hvordan vi skulle forholde os, da vi med stor undren observerede op til fem guider, der var bevæbnede med geværer, så jeg valgte at kontakte politiet i Qaqortoq, som bekræftede, at de var i gang med at se på sagen, fortæller en af de bekymrede borgere til Sermitsiaq.AG.

Politiet bekræfter

Politikommisær Jack Nathansen fra politiet i Qaqortoq bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at de har behandlet en sag om guidernes våbenbesiddelse og at de har givet formanene ord overfor skibet om at være mere påpasselig.

- Der er ikke sket noget ulovligt, vi i Grønland har ikke nogen lovgivning om våbenbesiddelse som i Danmark og enhver kan derfor købe og bære våben. Det eneste krav er at man skal være fyldt 12 år, forklarer Nathansen og fortsætter:

- Vi har fundet ud af at skibets besætning blot ville sørge for at sikkerheden var optimal, og de ville gerne kunne beskytte turisterne mod eventuel møde med isbjørne under en vandretur langs storsøen, forklarer Nathansen som også understreger, at politiet ikke har planer om yderligere opfølgning af sagen.