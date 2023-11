Krydstogt skal kortlægges

Redaktionen Torsdag, 23. november 2023 - 13:28

- Det er vigtigt, at vi får afdækket, hvor krydstogtskibene bidrager som en ressource.

Det siger Anders la Cour Vahl, der er vicedirektør i AECO (se boks), som repræsenterer langt de fleste krydstogtsrederier, der sejler i Grønland.

Det skriver avisen AG.

Sammen med Visit Greenland har AECO og en række andre interessenter hyret rådgivningsfirmaet Rambøll til at udarbejde en økonomisk analyse af, hvad turismen betyder i Grønland.

AECO The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) er en international sammenslutning af ekspeditionskrydstogtsrederier, der sejler i Arktis. Organisationen blev grundlagt i 2003. Omkring 95 procent af krydstogtsskibe, der ankommer og sejler i Grønland, er medlemmer af AECO. De fleste rummer omkring 200 passagerer, enkelte er større, mens andre er mindre. Organisationen har tre hovedfokusområder: At tage vare på det miljø, rederierne opererer i. (dyre- og planteliv, kulturminder), at sikre at der skabes værdi i de lokalsamfund, skibene anløber, samt sikkerhed til søs og på land. Udover national og internationale regler, så har AECO også sine egne guidelines, som skal følges af medlemmerne.

- Rapporten forventes at ligge klar efter næste års sæsonafslutning, oplyser Anders la Cour Vahl.

I år er krydstogtssæsonen stort set ovre, og den har budt på rekordstort antal skibsanløb i byer og bygder med en til tider hidsig debat til følge. En debat, der stritter lidt i ofte modstridende retninger.

Visit Greenland udkom tidligere i år med rapporten »En kortlægning af den grønlandske krydstogtindustri,« som gennem interviews med aktørerne i branchen viste, at man er splittet i holdningerne til hvad og hvor meget små og store krydstogtskibe bidrager med.

Nogle, det kunne være hotelejere, mener at turisterne, der stiger i land i ensfarvede jakker, blot er flakkende horder af fremmede, der ikke bidrager med noget andet end at spørge efter gratis wi-fi og offentlige toiletter.

Andre er glade for de besøgende, fordi det skæpper i kassen. Både den lille cigarkasse hos husflidssælgeren, den større hos turaktørerne og vores allesammens landskasse via afgifter. Sidstnævnte modtog sidste år 7,5 millioner ifølge finanslovsregnskabet for 2022.

Næste år skulle landskasse-indtægterne fra de nye passager- og havneafgifter gerne vokse til mindst 45 millioner kroner. Men også kommunernes indtægter skønnes at blive større i kraft af muligheden for at opkræve et nyt miljø- og vedligeholdelsesgebyr.

