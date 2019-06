Krydstogt-invasion i Nuuk

Toke Brødsgaard Torsdag, 13. juni 2019 - 09:05

Der er altid ekstra liv i byen, når et krydstogtskib anløber og med 35 anløb i år ventes der derfor stor aktivitet i byen.

Det er en lang række kendinge men også nogle nye skibe, der i år gæster Nuuk. Med frigivet plads på den gamle RAL havn ventes det, at alle skibene lægger til kaj. Sikuki Harbour er klar med velkomstcenteret, og en række turoperatører er ligeledes klar med aktiviteter for de mange gæster.

Nyt økovenligt skib

Hurtigruten, der i efterhånden mange år har gæstet Nuuk, kommer i år foruden et anløb med det velkendte M/S Fram også til at besøge Nuuk med deres nye skib MS Roald Amundsen. Dette sker d. 17. august.

2019 er skibets første sejlsæson, og skibet er designet specielt til det arktiske klima. Som det første ekspeditionsskib i verden kan det sejle fuldt ud elektrisk med hybrid teknologi. Det er derfor en gevinst for klimaet, da brændstofforbruget reduceres med 20%. Dette er ligeledes en gevinst for de op til 530 gæster ombord, da skibet kan bevæge sig helt lydløst gennem vandet.

Kæmpe skibe

Foruden de mange besøg af skibe, der typisk har et passagerantal på mellem 180 til 400, kommer der i år ligeledes to enorme skibe, der kan have mere end 3.000 passagerer ombord. Dette sker første gang 19. august, når MSC Orchestra med plads til op til 3.200 gæster ombord gæster Nuuk. Allerede få dage senere d. 24. august og igen 26. august ventes skibet Caribbean Princess med plads til op til 3.140 gæster ombord at komme til Nuuk.

Tupilak Travel, der står for en række af de ture, der arrangeres for disse skibe, søger derfor aktivt efter guider til disse dage.

Stor interesse

Det kan virke overvældende, når krydstogtskibene lægger til og en lang række folk på én gang besøger Nuuk. Det er dog vigtigt at huske, at folk besøger Nuuk og Grønland, fordi de har valgt dette som destination. Ikke fordi det er billigt eller varmt, men fordi de interesserer sig for den kultur, der er her og den fantastiske natur, der omgiver os.

Husk derfor at tage rigtig godt imod vores gæster. Mød dem med et smil og har du overskud, så hils pænt på dem. De er et stort aktiv for vores by og en del lokale tjener godt på deres besøg.

Få værdi af de mange anløb

Det er ikke umuligt at tjene penge på de mange gæster, der besøger Nuuk. Faktisk er der flere måder, du kan tjene på dette. En mulighed er at guide vores gæster. Kontakt de forskellige turudbydere og spørg ind til deres behov for en ekstra hånd, når der er anløb.

Tænk kreativt, hvis du vil tjene på de mange krydstogtanløb Toke Brødsgaard En anden måde er ved at lave en salgsbod ved kajen, når skibene anløber. Det nye besøgscenter på havnen kan benyttes, og der er ligeledes plads omkring dette til at du kan stå med en bod. Husk blot, at det, du sælger, skal have interesse for gæsterne. Aflagte sko, gamle CD’er og lignende er ikke velegnet.

Efterhånden er det også flere gange set, at flere skoleklasser benytter de mange anløb til at tjene til studieture ved at lade turisterne fotografere sig sammen med dem i nationaldragt, købe kager eller lignende.

Slip fantasien løs og tænk ud af boksen.