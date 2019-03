Kruse: Kvotefrie fangstdyr i december og januar

Redaktionen Søndag, 10. marts 2019 - 12:06

Med et flertal i Inatsisartut bag sig fik Karl Kristian Kruse (S) i 2014 åbnet for kvotefrie hellefiskezoner i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten. Nu i 2019 arbejder hans partikollega og afløser som naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug for at få lukket de kvotefrie fiskerizoner.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men det forhindrer ikke Karl Kristian Kruse i at fremkomme med et nyt forslag med lignende intentioner. Denne gang vil han nemlig have åbnet for fri fangst af nar- og hvidhvaler samt isbjørne til både erhvervsfangere og fritidsfangere i december og januar. (FM2019 pkt. 193, red.)

Karl Kristian Kruse begrunder sit forslag med, at ”der siden fredningen af nar- og hvidhvaler i 2004 og isbjørne i 2005 er blevet for mange af disse fangstdyr.” Ligeledes begrunder han, at ”tidsrummet december og januar er året mørkeste, og at man ikke vil opleve en nedgang i antallet af dyr.”

