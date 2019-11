Kruse-ultimatum: Siumut skal tilbage på sporet

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 21. november 2019 - 11:43

Der er ny uro internt i Siumut, efter Karl-Kristian Kruse har kritiseret Naalakkersuisut for dets politiske retning.

Kruse har fået nok af at bruge kræfter på Siumuts ledelse, der ikke er lydhøre, og som ikke kan finde frem til et kompromis.

- Mine tanker om dette er gennemtænke over længere tid. Hvis partiets politik ikke rykkes til venstrefløjen, som er dets oprindelig politik, så er jeg klar til at gå og stoppe med mit politiske arbejde i denne valgperiode, siger næstformand og politisk ordfører i Siumut, Karl-Kristian Kruse.

Han har ligesom andre borgere fået nok af den politiske retning, som koalitionen vælger at betræde.

Han oplyser, at det åbne brev, som blev sendt mandag aften i første omgang blev sendt internt i Siumut og Inatsisartuts Siumutgruppe. Da ingen reagerede på brevet, blev den sendt ud som et åbent brev til pressen.

Han er træt af at bruge kræfter på en ledelse, som er urokkelig, og som ikke er lydhør over for sit bagland.

En del af Siumutgruppen har på det seneste sat krav på at forhøje blandt andet kvoten på hellefisk og narhvaler. Men hvis der ikke sker forhøjelser, så ville Karl-Kristian Kruse gerne se, at der i det mindste igangsættes nye tiltag, så fangere og fiskere kan opretholde deres selvforsørgelse.

- Det er ikke sundt for vores parti, at Naalakkersuisut er urokkelige. Nu er luften ikke rar i partiet. Jeg og formanden kan godt tale sammen, selvom vi ikke er enige, men at formanden ikke vil gå på kompromis, det kan jeg ikke være med til, siger han.

Afviser partihop

Karl-Kristian Kruse fik 322 personlige stemmer ved det sidste valg til Inatsisartut.

- Overvejer du at skifte parti?

- Jeg kan ikke se mig selv i et andet parti. Jeg arbejder i Inatsisartut på baggrund af de vælgere, der valgte mig ind som Siumut-politiker, og generelt er jeg ikke meget for partihop under en valgperiode. Jeg kan ikke afvise at skifte parti ved næste valg, men lad os lige se om mit parti kommer på rette spor eller ej, siger han.

Medlemmer i Siumut har i går krævet, at Siumuts hovedbestyrelse skal holde møde om partiets retning. Men datoen er ikke sat endnu.

- Hvis det bliver understreget på mødet, at partiets politik rykker mere over til det blålige liberale, så har jeg allerede overvejet min næste træk. Jeg kan ikke være med længere, hvis partiet ikke kommer tilbage på rette spor, slutter han.