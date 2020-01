Kruse overvejer stadig at gå efter formandsposten

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 15. januar 2020 - 14:00

- Jeg overvejer stadig, om jeg vil stille op til formandsposten.

Det siger Siumuts Karl-Kristian Kruse til Sermitsiaq.AG onsdag, hvor han ikke afviser, at han vil stille op til formandsposten i partiet.

Det betyder, at der stadig kun er én officiel kandidat til formandsposten i Grønlands største parti, nemlig Erik Jensen, der meldte ud, at han 'kan samle partiet og befolkningen'.

Nuværende formand Kim Kielsen vil ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger snart melde ud, at han stiller op til formandsvalget ved partiets landsmøde.

Nær fremtid

Karl-Kristian Kruse, der i august sidste år i et interview sagde, at han overvejede at stille op til formandsvalget, oplyser til Sermitsiaq.AG, at han stadig er i gang med at vurdere fordele og ulemper ved sin eventuelle kandidatur.

- Min største overvejelse er selvfølgelig min familie. Men jeg er tæt på afklaring, og jeg vil melde ud i nær fremtid, lyder det fra Karl-Kristian Kruse.