Krudtsalget er i gang

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 28. december 2018 - 15:34

Et lysglimt, der giver genskær i sneen efterfugt af et brag, der bliver gentaget i et ekko fra fjeldene. Nytåret nærmer sig, og i dagene op til kan man høre dem, der lige skal teste det nyindkøbte nytårskrudt. De røde, grønne, gule og blå farver står skarpt mod den dybt sorte polarhimmel.

Næsten fire millioner kroner blev der sidste år brugt på at købe fyrværkeri i Grønland. Og nu er salget i gang igen.



Et af de steder, hvor man nyder godt af folks glæde for fyrværkeri, er i forsamlingshuset i Nuuk.

Her har foreningen, der står bag driften af forsamlingshuset siden 2009 solgt fyrværkeri, som et tilskud til forsamlingshusets budget.

- Fyrværkerisalget hjælper meget på vores budget. Det giver vores forening lidt mere at gøre godt med i løbet af året, siger Gunnar Petersen der er formand for foreningen, der driver Nuuk forsamlingshus.

Gunnar Petersen inspicerer de store batterier med en kollega

I forsamlingshuset kan man mellem den 27 og 31 december købe krudt, parykker, pynt og andet der hører til en nytårsaften.

Storm og afgifter

Men hvis man spørger Gunnar Petersen er det ikke guld og grønne skove at sælge fyrværkeri. Siden 2015 har der været en 100 procent afgift på fyrværkeri og det kan mærkes.

- Folk synes, at det er for dyrt. Salget går lidt sløjt og det er som regel først den 31. december, at der bliver solgt nogle af de dyre ting, vi har, siger Gunnar Petersen.

På bordene rundt omkring i forsamlingshuset står der alt fra de mindste bordbomber til kæmpestore batterier. Prisen går fra 20 kroner for de mindste raketter og op til 3000 kroner for de største batterier.

- Vi har nogle meget billige raketter. Det er ofte til ældre damer, som ikke har lyst til at bruge mange tusinde kroner på fyrværkeri. Heldigvis kan vi få dem billigt og så holdes afgiften også nede, siger Gunnar Petersen.

Vejret kan også drille. Gunnar fortæller, at de et år nærmest ikke solgte noget, fordi der var varslet storm nytårsaften.

Selvom der er afgifter og selvom vejret ikke har været prangende de sidste par dage, så er der alligevel mange mennesker, der slår vejen forbi Nuuk forsamlingshus på en fredag eftermiddag lidt i to.