Kronprinsesse Mary:  Jeg er blevet et mere helt menneske

Redaktionen Onsdag, 02. marts 2022 - 10:45

At fylde et halvt århundrede fejres som regel med alt hvad remmer og tøj kan holde til. H.K.H. Kronprinsesse Mary måtte aflyse sit gallataffel på Rosenborg Slot pga. Covid-19. Men hvad tænker kvinden bag den fine titel om at fylde 50 år. En alder som kan tilknyttes med modenhed, livserfaringer og selvværd.

- Jeg tænker, at tiden er gået hurtigt, og at livet er dejligt. Jeg nyder at være lige der, hvor jeg er. Alderen – livserfaringen – har givet mig en grundlæggende følelse af at være blevet et mere helt menneske. At hvile mere i sig selv. At turde mere – f.eks. kaste sig over nye interesser og udfordringer. At vide med sig selv, at man også kan lære og udvikle sig af de hårde tider, som livet også byder på for de fleste undervejs.

- Og så glæder jeg mig til alt det, der ligger foran mig: At se vores børn blive voksne og – når de er klar til det – skabe deres egen familie, at nyde alle de nye kapitler, flere besøg i Grønland og til at blive gammel med min Frederik, udtaler Kronprinsesse Mary.

