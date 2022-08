Kronprinsesse Mary samlede skrald ved kolonihavnen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 23. august 2022 - 17:13

Regn og storm, og temperaturer nede på fem grader på en grå tirsdag, stoppede ikke Kronprinsesse Mary om at samle affald ved kolonihavnen tirsdag eftermiddag.

Omkring 15 børn var taget ud med Kronprinsesse Mary for at samle skrald mellem fritidshjemmet Aqqaluk og ned til statuen af Havets Moder. Eventen var arrangeret af WWF Grønland. Kronprinsesse Mary er præsident for WWF Danmark, og vil skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af at passe på natur og miljø under sit besøg i Grønland.

På vej ned til statuen af Havets Moder ønskede Kronprinsesse Mary at vide, om lokalbefolkningens fokus på miljø og natur, hvortil borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq svarede, at der er mere fokus på bæredygtighed og mindre forurening af miljøet, samtidig med at kommunen arbejder med affaldssortering og bedre affaldshåndtering.

Spændte børn

De spændte børn fulgtes med Kronprinsesse Mary mens de konverserede med hende på både dansk og engelsk.

Med plastikhandsker og plastikposer blev en del affald samlet, og senere sorteret i Hans Egedes Hus i kolonihavnen.

Kronprinsesse Mary skal overvære både minikonferencen ”Sammen om sorgen” og eventen ”UNLEASH” i Grønland i morgen onsdag.