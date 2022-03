Kronprinsen er på vej til Grønland

Merete Lindstrøm Fredag, 18. marts 2022 - 09:17

Søndag får NSP fint besøg når Kronprins Frederik lægger vejen forbi når der holdes handikapløb.

Formand for skisklubben NSP i Nuuk, Heinrich Møller, bekræfter besøget overfor Sermitsiaq.AG.

-Vi er blevet kontaktet og har fået besked om at han (Kronprins Frederik, red. ) kommer på søndag. Jeg ved ikke, hvad han ellers skal i landet, siger formanden.

Sermitsiaq.AG har kontaktet Formandens Departement, som ikke kender til besøget. På kongehusets hjemmeside fremgår der heller ikke noget om et besøg i Grønland, hvilket tyder på, at det kan være af mere privat karrakter.

Kongehuset oplyser til Sermitsiaq.AG, at kronprinsen er i Grønland for at deltage i nogle dokumentaroptagelser. Optagelserne laves af Danmarks Radio.

- Hvad kronprinsen konkret skal, betragtes som privat, lyder beskeden.

Kronprinsen var også sidste år et smut forbi Grønland under et kursus om sikkerhedspolitik, hvor han besøgte Arktisk Kommando i Nuuk og Mestersvig på Grønlands østkyst.

Opdateret med kronprinsens facebookopslag: