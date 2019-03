Kronprinsen skabte stor opmærksomhed

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. marts 2019 - 15:01

Kronprins Frederik åbnede med et sakseklip den grønlandske messestand i Toronto på verdens største råstofmesse søndag eftermiddag, og han blev af Naalakkersuisoq for Råstoffer Erik Jensen vist rundt på standen, hvor Selvstyret og det grønlandske erhvervsliv har slået pjalterne sammen for at skabe større synlighed og gennemslagskraft.

Over 100 forretningsfolk, politikere og folk tilknyttet råstofdepartementet fulgte kronprinsen på tæt hold, og mobiltelefonerne fik overarbejde med at forevige kronprinsen. Det skabte en "trafik-prop" mellem de mange udstillere og ingen var i tvivl om, at der var en VIP til stede.

Mandag morgen var kronprins Frederik igen klar til at hjælpe Grønlands drømme om at få etableret en råstof-industri, der sikrer landet nye indtægter.

Kronprinsen åbnede "Greenland Day"-konferencen med en tale, hvor det skinnede igennem, at han havde et helt særligt forhold til Grønland, som var "close to my heart" (tæt på mit hjerte, red.), som han udtrykte det på engelsk, så de internationale forretningsfolk kunne forstå budskabet.

Kronprinsen fortalte, at det var 19 år siden, at han var på den store hundeslædetur i Nordgrønland og han fremhævede den grønlandske gæstfrihed og smukke natur, der er så rig på mineraler.

- Ja, det glæder mig, at Mary og jeg fik vore bryllupsringe i guld, leveret fra Grønland, fortalte han.

Han slog til lyd for, at landet var et attraktivt sted for mine-industrien, men slog også til lyd for, at udviklingen med at skabe nye job og en blomstrende økonomi skete i respekt for naturen og det sarte, arktiske øko-system.

Konferencen er stedet, hvor udenlandske investorer og aktører inden for mine-industrien kan få viden om de grønlandske forhold. En blandet cocktail fra jura, rammebetingelser, den nye atlanthavn og kommende lufthavne samt indlæg fra myndighedern og industrifolk, der er i gang med efterforskningen.