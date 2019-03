Kronprinsen i råstoffremstød: Pas på naturen

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 03. marts 2019 - 13:29

På det danske konsulat åbnede Kronprins Frederik formiddagens kick-off møde over for erhvervsdelegationen med en indledende tale, der på mange måder afspejlede kronprinsens helt særlige kærlighed for rigsfællesskabets nordligste region.



Han fortalte om naturen og de mange minder, han har om Grønland, som han beskrev som ”second-to-none”.



Kronprinsens har oplevet den grønlandske natur fra den mest barske side og lagde i sin tale vægt på, at det var vigtigt at have respekt for naturen.



- Det er vigtigt, at vi har respekt for naturen af hensyn til vores fremtid, sagde kronprinsen til forretningsfolkene og politikerne, der gerne ser en blomstrende mineindustri i landet.



For at nå målet om at skabe nye arbejdspladser og endnu mere økonomisk fremgang lod kronprinsen forstå, at det var vitalt, at man udviklede erhvervet i respekt for naturen, hvor man sørgede for at beskytte de sårbare arktiske øko-systemer.



Erik Jensen, Naalakkersuisoq for Råstoffer, overtog talerstolen efter kronprinsen og han glædede sig over de mange erhvervsfolk, som udgør et netværk, der ikke modarbejder, men samarbejder med hinanden mod et fælles mål.



- Vi har et stabilt politisk system, påstod Erik Jensen. En udtalelse, som en del sikkert vil gradbøje, men Erik Jensen påpegede også, at Grønland havde udviklet en stor havn i Nuuk og var i gang med større infrastrukturprojekter (nye lufthavne, red.)



- Det er vores mulighed for at nå nye internationale investorer og mineselskaber, sagde Erik Jensen.



Kronprins Frederik vil klokken 14.00 (kl. 16.00 grønlandsk tid) klippe snoren over og åbne den grønlandske stand på PDAC-messen, der besøges af over 25.000 personer fra hele verden.