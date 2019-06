Kronprinsen gik og Mary løb ved Royal Run

Ritzaus Bureau Mandag, 10. juni 2019 - 15:47

Der var smil, udsmykning og sol, da tusinder af danskere mandag trak i løbetøjet ved Royal Run.

82.028 personer var tilmeldt dette års Royal Run, der fandt sted i København, Aarhus, Aalborg og på Bornholm.

Da løbet havde premiere sidste år forud for kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, var der godt 70.000 deltagere.

Perfekt branding

Motionsløbet Royal Run er nær det perfekte branding-event for kongehuset.

Det mener kommunikationsekspert Henrik Byager om løbeeventet, der mandag afholdes i København, Aarhus, Aalborg og på Bornholm.

- Det er noget nær det perfekte branding-event for kongehuset. Det spiller på alle de parametre, man kan ønske sig. For det første er det et event, som finder sted over hele landet - og ikke bare i København.

- For det andet er det noget, som folk kan deltage i. Det er ikke noget, hvor man bare kigger på, at nogen kongelige gør noget. En tredje ting er, at den kongelige familie selv er på gaden. Det giver en enorm tilgængelighed, jordnærhed og fællesskabsfølelse, siger han.