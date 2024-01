Kronprins Christian skal være regent mens hans far er i Polen

Ritzau Tirsdag, 30. januar 2024 - 14:15

Kronprins Christian skal for første gang siden tronskiftet være regent, mens hans far, kong Frederik X, er i Polen til erhvervsfremstød.

Det bekræfter kongehuset over for TV2.

Det vil sige, at han skal tage sig af pligterne i kongehuset i de dage, hvor kongen er væk. Det kan eksempelvis være at stadfæste et lovforslag.

Kronprinsen trådte ind i sin nye rolle som den nye tronfølger, da hans far blev udnævnt til konge søndag den 14. januar.

Turen til Polen er desuden kong Frederiks første udlandsrejse som konge, og han skal ifølge Udenrigsministeriet være afsted fra den 30. januar til den 2. februar.

Fremstødet har været planlagt længe og var i første omgang tiltænkt ham, da dronningens planer om at abdicere stadig var en velholdt hemmelighed.

Turen bliver derfor usædvanlig for regenten, for erhvervsrejser er normalt noget, en regent skal være hævet over.

/ritzau/