En krone er nok til at byde på vand

Fem af de syv selskaber, der har fået tildelt en licens til eksport af is og vand i den seneste udbudsrunde, er iværksætterselskaber (IVS) med en stiftelseskapital på mellem 1 krone og 49.999 kroner. Flere af dem har angivet kun en enkelt krone i registreret kapital.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Og det er helt bevidst, at man åbner op for iværksætterselskaber, siger naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning, Jess Svane (S).

– Iværksætterselskaber er særligt vigtige, fordi vi satser meget på at få flere grønlandske iværksættere med i næste udbudsrunde vedrørende is og vand. Det er ikke mindst vigtigt, når man forsøger at få gang i en ny branche som is og vand, siger han til avisen Sermitsiaq.

I den seneste udbudsrunde er der tale om selskaber er det personer bosiddende i udlandet eller Danmark, der er registreret som ledelse af IVS-selskaberne.

I Danmark er IVS-selskabsformen blevet udfaset i april i år.

