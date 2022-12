Kroaterne snupper VM-bronze med sejr over Marokko

Ritzau Lørdag, 17. december 2022 - 14:02

En lille europæisk nation med cirka fire millioner indbyggere tog lørdag VM-medaljer for anden gang i træk.

Kroatien blev bronzevinder ved at slå Marokko med 2-1 ved VM i Qatar, hvor kun søndagens finale nu mangler at blive spillet.

Kroatien var i finalen ved VM i 2018. Dengang tabte kroaterne til Frankrig, der igen i år er i finalen, hvor Argentina venter søndag.

Marokko har trods nederlaget været turneringens store overraskelse og blev det første afrikanske hold til at nå helt frem blandt de fire bedste nationer ved en VM-slutrunde.

Lørdagens kamp mellem Kroatien og Marokko blev en kontrast til holdenes indbyrdes møde i det indledende gruppespil, hvor en kedelig og låst kamp endte uden mål.

Sådan blev det ikke i bronzekampen, der var langt mere underholdende.

Kroatien kom bedst fra start og foran 1-0 efter syv minutter. Det skete efter en fremragende kombination på et frispark, som så ud til at være indøvet til perfektion.

Stjernespilleren Luka Modric, der ellers ikke spillede en specielt prangende kamp, fandt Ivan Perisic, der headede på tværs af feltet til den maskeklædte Josko Gvardiol, som med endnu et hovedstød scorede til 1-0.

Marokko fik udlignet blot to minutter senere. Det var også efter et frispark, men det var ikke spor indøvet. Kroaternes Lovro Majer fik headet bolden højt op i luften og ind i eget felt.

Majer tog sig til hovedet i ærgrelse, da han kunne se den marokkanske stopper Achraf Dari stå helt fri og nemt heade bolden forbi kroaternes keeper Dominik Livakovic.

Efter den målrige start på kampen var der en periode med mere stilstand.

Marokkanernes keeper Yassine Bounou sørgede for spænding ved at være tæt på at lave et klodset selvmål, da han ramte bolden forkert, så den strøg tæt forbi eget mål og ud til hjørnespark.

Få minutter før pausen leverede kantspilleren Mislav Orsic et drømmemål, da han sendte læderkuglen over i det lange hjørne og i kassen via stolpen.

Generelt var det en spændende bronzekamp i Doha, hvor begge hold havde givet flere af reserverne chancen.

Kroaternes bredde viste sig at være større end marokkanernes, der sled med at finde storspillet frem.

Marokko forsøgte med højt pres at stresse Kroatien, og Livakovic var også nødt til at finde en god redning frem på et nærgående forsøg af angriberen Youssef En Nesyri.

Der var dog ikke meget mere krudt i Marokko, som må rejse hjem med en ærefuld fjerdeplads.

Kroatien vandt også VM-bronze tilbage i 1998 og må siges at have blandet sig i det fineste selskab i den nyere fodboldhistorie.