KRK får ny fungerende formand

Kassaaluk Kristensen Fredag, 04. august 2023 - 14:43

Efter næsten fire år på posten som formand for Kalaallit Røde Korsiat har Mia Rosing Nilsson valgt at søge nye udfordringer uden for Grønland. Derfor går hun af som formand før tid. Bestyrelsesmedlem Agathe Rafaelsen fra Aasiaat bliver fungerende formand frem til næste repræsentantskabsmøde i 2024, oplyser KRK i en pressemeddelelse.

- Nogle af de mest inspirerende og motiverende mennesker jeg har mødt, er via mit arbejde med Røde Kors. Tænk, i en tid hvor vi alle har travlt med at passe arbejde og familie, hjem og hvad der ellers hører til, at have overskud til at gøre noget for lokalsamfundet og hjælpe andre ved at være frivillig i verdens største hjælpeorganisation, udtaler Mia Rosing Nilsson i forbindele med sin afgang.

Lang erfaring indenfor frivilligheden

Kalaallit Røde Korsiat skriver i sin pressemeddelelse, at den netop afgående formand har årelang erfaring indenfor KRK. Hun har været formand for lokalafdelingen i Nuuk siden 2018, og har været formand for landsorganisationen siden 2020.

Ifølge KRK har Mia Rosing Nilsson løftet opgaven med at være frivillig godt, og efterlader sig et velfungerende landskontor.

Samme lange erfaring indnfor frivilligheden har Agathe Rafaelsen, der har startet Røde Kors’s afdeling i Aasiaat. Hun har godt kendskab til arbejdet indenfor bestyrelsen i KRK.

Hun vil som fungerende formand engagere børn og unge i KRK’s arbejde:

- Jeg vil fokusere på forbedring af samarbejdet i Kalaallit Røde Korsit samt blandt børn og unge. Derudover vil jeg gøre frivilligt arbejde mere attraktiv, udtaler Agathe Rafaelsen.

- Det er din egen tillid og mod på verden der afgør hvad resultatet af din indsats bliver og det er det KRK’s frivillige laver, og det er beundringsværdigt, slutter Mia Rosing Nilsson.