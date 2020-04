Kritik: Studerende kan ikke vende hjem 

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 17. april 2020 - 16:03

Bentiaraq Ottosen, der bor i Aarhus, hvor han læser, er frustreret over at blive afvist fra myndighederne til at vende hjem til sin hjemby Qaqortoq.

Han har derfor sendt et åbent brev til Naalakkersuisut, fordi han langt fra er tilfreds med begrundelsen for afvisningen.

- Mange studerende er blevet afvist, og da flere eksamener er enten blevet aflyst eller forsinket til sommer, er der ingen grund til at blive her. Jeg vil for eksempel rigtig gerne hjem, hvor jeg har det trygt, og da coronakrisen startede, blev der sagt både fra statsministeren og formanden for Naalakkersuisut, at vi skal kunne komme hjem hurtigst muligt. Men når vi så søger om at vende hjem, bliver vi afvist, fortæller Bentiaraq Ottosen til Sermitsiaq.AG.

Forskelsbehandling

Han forstår ikke prioriteringen over, hvem der kan få tilladelse til at vende hjem.

- Ved afvisningen blev jeg oplyst, at studerende lå nederst på prioriteringslisten, mens der nu er mange, der tager til Grønland for at arbejde. Det viser bare, hvem det er, man gerne vil have til Grønland. Som for eksempel tager flere medarbejdere til lufthavnsbyggeriet til Grønland fra Danmark, mens vi studerende ikke må rejse hjem. Vi bliver udelukket, påpeger han.

Ifølge ham er det en forskelsbehandling.

- Der er noget, der ikke hænger sammen, som bør rettes hurtigst muligt. Jeg mener, at landslægen og formanden for Naalakkersuisut har fået for meget magt i det her, og at beslutningerne bør spredes mere ud, lyder det fra Bentiaraq Ottosen.