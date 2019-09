Kritik: Naalakkersuisut sælger ud af olien

Redaktionen Tirsdag, 03. september 2019 - 06:46

Inuit Ataqatigiits formand Múte B. Egede frygter på baggrund af den nye oliestrategi, at Grønland er i fuld gang med at sælge ud af olien.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

For at tiltrække olieselskaber til Grønland lokker oliestrategien 2019-23 med skattelettelser og fritagelse for bidrag til samfundsmæssige projekter, databehandling og uddannelse af personale.

– Det generelle udgangspunkt i udnyttelsen af samfundet naturgivne reserver må være, at Grønland og det grønlandske folk som ejer af undergrunden får et udbytte af eventuelle aktiviteter, siger Múte B. Egede til avisen Sermitsiaq.

Men han tolker olieselskaberne fritagelse for en række forpligtelser overfor lokalsamfundet og landskassen på en sådan måde, at Grønland sætter sig i en forhandlingsposition, hvor samfundet ikke får udnytte af olieaktiviteterne.

Hensigtserklæring – ikke strategi

Múte B. Egede, som var Naalakkersuisuts medlem for råstoffer i 2016-18, er i det hele taget ikke imponeret over oliestartegien for de næste fire år.

– Oliestrategien, som Naalakkersuisut har sendt i høring med svarfrist til i morgen, er på centrale områder i højere grad en upræcis hensigtserklæring end en egentlig strategi, siger Múte B. Egede til avisen Sermitsiaq.

