Kritikken hagler ned over Naalakkersuisut efter den nye bekendtgørelse om trofæjagt ved Kangerlussuaq, hvor trofæjagten i juli blev forbudt. Bekendtgørelsen blev offentliggjort den 12. juli, hvor trofæjagterne allerede var solgt, og de første udenlandske jægere stod i lufthavnen og var klar til at gå på jagt.

Oppositionsleder Erik Jensen, formand for Siumut, er rasende over hele Naalakkersuisuts håndtering af sagen:

– Processen er gennemført helt forkert. Jeg køber ikke argumentet med, at forsinkelsen af bekendtgørelsen skyldes valget i april. Hvis valget var en forhindring, kunne man jo bare have forlænget den gamle bekendtgørelse med et år.

– Det er simpelthen for dårligt og fuldstændig uanstændigt at gennemføre en meget kort høring med frist til 2. juli og offentliggørelse den 12. juli, hvor de første jægere var ankommet til landet og var klar til at gå på jagt. Det er ikke alene dårlig forvaltningsskik, det er også skadeligt for landets omdømme som turistnation, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.

En ommer

– Det er en skærpende omstændighed, at man allerede i foråret varslede, at der ikke ville ske ændringer – og når så bekendtgørelsen kommer, er der pludselig skåret en måned af jagttiden. Det er simpelthen en ommer.

Erik Jensen har forståelse for, at Qeqqata Kommunia i sit høringssvar ønskede at fjerne juli som trofæjagtmåned af hensyn til fangerne og den traditionelle fangst i Kangerlussuaq-området.

