Kritik: Forslag om kystnært hellefiskeri er tvetydigt

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. november 2019 - 08:04

Høringsfristen er for kort og kvaliteten af materialet for ringe. Sådan lyder kritikken af en høring om en ny bekendtgørelse for det kystnære hellefiskeri i en fælles pressemeddelelse fra Johan Villadsen, formand for Fisker- og Fangerforeningen, Ilulissat og Palle Jerimiassen (S), Borgmester i Avannaata Kommunia.

Der står nemlig ikke præcist det samme i den grønlandske og den danske udgave af teksten.

- Teksterne kan fortolkes forskelligt, og afhængig af, hvilken af teksterne, der skal følges, kan følgerne af ændringerne blandt andet få store konsekvenser for fiskerne i Avannaata Kommunia og kommune selv, hedder det i pressemeddelelsen.

Desuden mener de to, at høringsfristen på en måned i forvejen er i den korte ende. Derfor kræver de, at fristen forlænges, så Selvstyret kan få rettet teksterne, så de bliver entydige.