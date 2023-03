Efter kritik: Der afsættes penge til nye forældreundersøgelser i Danmark

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. marts 2023 - 08:13

Gennem længere tid er der blevet sat spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå grønlandske forældre vurderes på af de danske myndigheder.



Senest fremsatte FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder en hård kritik af den danske regering, og udtrykte bekymring for tvangsfjernelser af grønlandske børn i Danmark.



I de kommende år er der nu afsat penge til at forbedre forholdene ved udvikling af en ny forældretest, der tager højde for grønlandsk kultur og sprog. Det oplyser folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA).



I forhandlinger om budgettet på socialområdet i Danmark er der således blevet afsat 7,8 mio. kr. i 2023-2025:

Ikke i mål

- De mange anbringelser af grønlandske børn i Danmark, som ikke har taget højde for grønlandsk sprog og kultur, har været en skamplet. Det er positivt, vi endelig har afsat penge til at ændre de her test samt sikret vejledning af sagsbehandlere.



- Vi er ikke i mål, men nu vi er i gang og lige nu er fokus at stoppe blødningen. Helt nye forældretest til grønlandske familier er en vigtig del af dette, udtaler Aaja Chemnitz.

Udover ny forældretest bliver der afsat midler til at styrke vejledning og støtte af kommunerne.



- Et udestående problem er tolkningen til grønlandsk, som er vigtigt for at sikre, at grønlandske familier ved hvad der snakkes om i sagerne.

Vil arbejde for at anbringelser gennemgås

- Dette skal styrkes i vejledningen til kommunerne, ligesom man bør overveje, at få oversat sagsakterne til grønlandsk. I kommende forhandlinger vil Inuit Ataqatigiit arbejde for fortsatte forbedringer, herunder, at der er bedre anbringelsessteder og bedre samvær med familier, lyder det fra Aaja Chemnitz.

Politikeren siger til Sermitsiaq.AG, at det efter hendes mening også er nødvendigt at gennemgå de anbringelser, der har fundet sted. Det er ikke med i aftalen, men det er noget politikeren fortsat vil forsøge at få igennem:



- Man nødt til at se på, om man har anbragt på et forkert grundlag, siger hun