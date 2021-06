Kritik af vejen til Isfjordscentret

Redaktionen Søndag, 13. juni 2021 - 12:56

Om få uger åbner Isfjordscentret i Ilulissat. En arkitektonisk perle til 152 millioner, der skal være med til at trække turister til Nordgrønland, skriver avisen Sermitsiaq.

Det er den filantropiske fond Realdania, der har betalt det meste af regningen på 108 millioner kroner, mens selvstyret og Avannaata Kommunia tilsammen har bidraget med 23 millioner kroner. Nordea-fonden har bidraget til udstillingen med 16,4 millioner kroner, og endelig har Augustinus Fonden givet et tilskud på 3,8 millioner.

Det smukke byggeri - der er inspireret af sneuglens vingefang – er placeret i området ved den gamle heliport og hundepladserne. Borger i Ilulissat kritiserer nu kommunen for ikke at have sikret ordentlige adgangsforhold for gående til Isfjordscentret.

- Vejen derud er direkte farlig. Tunge køretøjer suser forbi, og vejen er smal og uden fortov. Det er ikke et sted, man lader sine børn gå eller cykle alene, siger en borger, der gerne vil være anonym. Han ser gerne, at kommunen bidrager for eksempel med en sti i eget tracé til Isfjordscentret.

