Kritik preller af på Naalakkersuisut

Merete Lindstrøm Fredag, 05. februar 2021 - 15:02

Når første borgermøde i en række af syv rulles ud i aften i Narsarsuaq, bliver det uden politikernes tilstedeværelse.

Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Jess Svane (S), mener ikke, det er et problem.

- Der vil i den kommende periode blive udarbejdet nye planer for flere borgermøder, hvor vi også vil deltage fra Naalakkersuisut. Der bliver altså ikke mindre borgerinddragelse – men mere borgerinddragelse end normalt, hvilket er vigtigt med så stort et projekt.

Afviser spildtid

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Jens-Frederik Nielsen (D), er ikke enig med kritikerne i, at borgermøderne er spild af tid, når Naalakkersuisut ikke deltager.

- Det synes jeg ikke, det er. Det er en mulighed for borgerne til at få stillet de spørgsmål, de har. Som tidligere meldt ud er det her blot en "forret". Der planlægges nye borgermøder på et senere tidspunkt med deltagelse af politikerne, siger han.

Jess Svane understreger, at den forlængede høring og de ekstra borgermøder, som skal holdes på et senere tidspunkt, er et skridt der tages for at imødekomme den hårde kritik af processen.

God tid til at lytte

- De sidste ugers debat har jo også tydeligt vist, at der skal være god tid til at lytte til borgernes bekymringer, forklare projektet og svare på spørgsmål. Jeg forstår fuldt ud, at det er vigtigt for borgerne, at Naalakkersuisut deltager. Det er også vigtigt for Naalakkersuisut at deltage, så vi kan lytte direkte til input og svare på spørgsmål. Jeg finder det også vigtigt, at Naalakkersuisut kommer rundt til så mange bosteder i Kommune Kujalleq som muligt.

Foreningen Urani Naamik har tidligere udtrykt bekymring for, om Greenland Minerals fremstiller projektet mindre skadeligt, end det i virkeligheden er. Men det bliver ikke tilfældet understreger Naalakkersuisut.

- Greenland Minerals kan ikke pynte på noget som helst, da vi også har myndighedspersoner med, forsikrer Jens-Frederik Nielsen.

Vigtigt formål

- Et meget vigtigt formål med høringsmøderne er at sikre lettilgængelig, korrekt og faktabaseret information om projektets miljøpåvirkninger. På de høringsmøder, der afholdes nu, vil det netop være i fokus. Uafhængige videnskabelige miljøeksperter vil således kunne forklare om miljøpåvirkningerne og kunne svare helt konkret på borgernes bekymringer og spørgsmål, siger Jess Svane.

Høringen er forlænget til den 1. juni, hvorfor det også fortsat er muligt at sende et skriftligt høringssvar frem til den dato.