Efter kritik på området: Nu skal voksne lære om børneeksem

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 21. februar 2023 - 14:02

Der er behov for oplysning omkring atopisk eksem, også kaldet børneeksem, inklussiv viden om behandlingsmuligheder, forebyggelse og pleje af hud.

Derfor igangsætter Dronning Ingrids Sundhedscenter et pilotprojekt om eksemskole i Grønland, der skal undervise forældre, socialpædagoger, sundhedspersonale og andre voksne, der har kontakt til børn med eksem i Grønland.

Det oplyser sundhedsvæsenet i en pressemeddelelse.

Manglende viden omkring børneeksem har affødt flere historier om, at forældre fravælger sundhedsvæsenet i Grønland og i stedet tager den lange rejse til Danmark for at få deres barn behandlet for en simpel diagnose som atopisk eksem.

- Fra vuggestuepædagogen til læreren, forældre og personale på sundhedscentre samt bygdekonsultationer i landet – er der behov for mere viden om både behandlingsmuligheder, forebyggelse af udbrud, produkter man kan bruge for ikke at irritere huden, og hygiejne- og pasningsniveau af huden på børnene, udtaler speciallæge Lone S. Hove, områdeansvarlig for dermatologi i Grønland, i en pressemeddelelse.

Læren om huden

Omkring hvert tredje barn har, eller har haft, problemer med børneeksem. Det er en høj andel i forhold til andre nordiske lande, viser undersøgelser foretaget i Grønland.

Årsagerne kan række helt fra miljømæssige faktorer som tørt klima, indeklima, mere beklædning til genetiske samt sociale faktorer.

Speciallægen finder det vigtigt, at voksne, der har daglig konktakt med børn skal være bedre klædt på til at passe på børn med børneeksem, da ubehandlet børneeksem kan forårsage mistrivsel, søvnproblemer og manglende koncentration i for eksempel timer i folkeskolen.

- Vi kan se der er behov for viden på området, og det skal tilpasses vore lokale forhold her i Grønland. Det er vigtigt at konceptet og viden gives på den rigtige måde, derfor dette projekt, siger Lone S. Hove.

Hudklinik på sigt

Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet pilotprojektet med en million kroner. Konceptet skal afprøves med kurser og undervisningsmateriale i udvalgte bygder og byer. De første kurser forventes at starte i Nuuk til sommer 2023, mens andre byer og bygder besøges henover sommeren og efteråret.

- Det er lokalt forankret her i Grønland, og skal derfor tænkes som vores eget koncept, ikke et ”lånt” fra andre lande. Vi ansætter snarest muligt en dermatalogisk sygeplejerske, og er også i de forberedende faser til en egentlig hudklinik lokalt her i Grønland, så vi ønsker at forbedre og udbygge det dermatologiske område, siger Lone S. Hove.