Kristian Jeremiassen: Attu bør få en ny skole

Tirsdag, 07. december 2021 - 16:45

Der var kraftigt storm på vestkysten i weekenden og det kunne beboerne i Attu mærke. Højvand skabt af stormen nåede nemlig skolen og butikken, og det får en politiker til at reagere.

Inatsisartut-medlem Kristian Jeremiassen (IA) har sendt to paragraf 37 spørgsmål, hvor han spørger Naalakkersuisut om en fuld bevilling til en ny skole i bygden.

- Jeg begrunder mine spørgsmål med, at skolen i Attu decideret er blevet usund at opholde i. Det sker fordi højvandet rammer skolen og at kælderen kommer under vand. Det kan ikke lade sig gøre at lave en ny skole, hvis Kommune Qeqertalik alene skal finansiere nybygning, begrunder politikeren sine spørgsmål og fortsætter:

-Naturens kræfter har gjort, at højvande trænger ind i skolens bygninger, og det resulterer i fugt, som giver hovedpine, åndedrætsbesvær, træthed m.m., hvor man føler sig utilpas når man har opholdt sig længe i skolen i Attu, skriver Kristian Jeremiassen.

Storm har skabt højvande

Der bor godt 200 indbyggere i Attu, bygdebeboerne var heldige, da der ikke var storm, mens der var højvand. Ifølge DMI, så er det storm fra Sydgrønland, som har skabt højvande i vestkysten. Men det er ikke første gang, at der er højvand i bygden og højvandet vil altid kunne nå skolen.

Derfor vil Inuit Ataqatigiits Inatsisartut-medlem også gerne vide, hvor længe børn skal gå i en skole, som højvandet kan nå:

- Har Grønlands Selvstyre planer om at afsætte fuld bevilling til udskiftning af skolen i Attu? Højvandet rammer skolen i Attu og hvor længe skal eleverne i Attu have sådan en skole, spørger Kristian Jeremiassen (IA).