Når krisen kradser: Fra skrivebord til gummiged

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 24. marts 2020 - 17:48

Vilhelm Lynge Hard ser det som en borgerpligt at hjælpe til, hvor der er brug for hjælp, når corona-krisen kradsen og udfordrer samfundet.

- Det nytter ikke noget at prøve at slippe for at arbejde. For så risikerer samfundet at gå i stå eller endnu værre, det risikerer at vælte som dominobrikker, siger Vilhelm Lynge Hard ifølge kommunens hjemmeside. Han står således klar til at gøre brug af sit store kørekort til at skovle sne med en gummiged.

Flere titler

Afdelingslederen har og har haft flere titler at jonglere med. Brandmand, politibetjent og juridisk sagsbehandler. Dermed besidder han en del kompetencer, som kan gøre nytte andre steder i samfundet, når skrivebordsarbejdet kan hvile for en stund.

- Der er jo mange i kommunen, som har en uddannelse, som de ikke bruger til daglig, som kan gøre nytte nu. Vi er i en ekstraordinær situation, og jeg vil opfordre folk til at hjælpe, hvor de kan, siger Vilhelm Lynge Hard til Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.