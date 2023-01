Fra kriseliv til ildsjæl

Redaktionen Torsdag, 12. januar 2023 - 12:59

Lars Møller har altid udvist en stor viljestyrke, uanset hvor hårdt livet har vist sine mørke sider. Han har mistet sin far, de to bedste venner og mange bekendte til selvmord. Han har selv tænkt på at ende sit liv for egen hånd.

I stedet valgte Lars noget andet.

Det skriver avisen AG.

I dag er han far, lærerstuderende og arbejder frivilligt med forebyggelse af selvmord. Han prøver at skabe et trygt forum, hvor unge og voksne kan snakke sammen.

Han arbejder med en sjælden ildhu. En indsats, der forleden blev belønnet med MIO-prisen 2022.

Men intet har været nemt.

- Jeg har haft en hård barndom, indrøåmmer 35-årige Møller, der er født og opvokset i Ilulissat. Den første tid boede han med sin mor, storesøster, bedstefar, to af hans onkler, moster og mosterens datter i en treetagers lejlighed.

Da han var fire år, flyttede Lars, moren, søsteren og søsterens far til en anden lejlighed i Qullissat Aqquserna. Han har to søstre, der begge har en anden far. Selv siger han, at minderne om barndommen kom efter han blev fem år.

- Min søsters far, ham vi boede sammen med, drak rigtigt meget. Jeg husker, at han bankede min mor. Jeg ville hjælpe hende, men det kunne jeg ikke. Jeg var kun fem år, og han var en fuldvoksen mand, fortæller han.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: