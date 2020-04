Krisehjælp til kunstnere

redaktionen Lørdag, 25. april 2020 - 08:56

Naalakkersuisut oplyste fredag, at der åbnes op for løbende ansøgning til Kulturelle Arbejdslegater for kunstnere, skriver avisen Sermitsiaq.

Naalakkersuisoq for kultur, Ane Lone Bagger, S, har efter samråd med kunstnersammenslutninger muliggjort for kunstnere, som har mistet deres indkomstmuligheder, at de løbende kan søge om Kulturelle Arbejdslegater. Dermed kan de på trods af coronakrisen fortsætte med deres kunst.

De øvrige krav og vilkår for tildeling af arbejdslegater er stadigvæk gældende, fremgår det af pressemeddelelsen fra Ane Lone Bagger.

Indtil nu har det kun været muligt at søge om Kulturelle Arbejdslegater i bestemte perioder; 15. januar, 1. maj og 1. september, men det er altså blevet ændret nu.

