Forslag meldes klar: Psykisk vold bliver kriminaliseret

Jensine Berthelsen Onsdag, 04. oktober 2023 - 14:45

Der er en vedblivende debat om, hvorvidt foranstaltningsrammerne for personfarlig kriminalitet bør ændres.

Flere politikere har talt varmt for at gå bort fra gerningsmandsprincippet til gerningsprincippet, når det drejer sig om personfarlig kriminalitet samt kriminalitet mod børn.

Der er dog ikke udsigt til, at Grønland får straffelov som i Danmark, derfor bliver kriminalloven udbygget& løbende.

Den danske regering har i samarbejde med Naalakkersuisut nu sørget for, at der i den eksisterende kriminallov bliver indbygget en paragraf om psykisk vold i nære relationer.

Fra 1. januar 2024 kan borgere, der er udsat for psykisk vold, anmelde sagen til politiet, og forvente at sagen bliver behandlet som kriminalsag.

Der bliver nemlig indført en selvstændig bestemmelse, der kriminaliserer psykisk vold i nære relationer. På den måde afspejles det, at psykisk vold kan være lige så alvorligt og skadeligt som fysisk vold.

Kriminalloven om psykisk vold: § 88 a. For psykisk vold dømmes den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, herunder ved udøvelse af negativ social kontrol.

Lovforslaget bygger på et tilsvarende lovforslag, der blev gennemført i Danmark i 2019.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

- Lovforslaget om psykisk vold kommer på baggrund af et ønske fra Naalakkersuisut – ikke mindst fordi psykisk vold kan have store og langvarige konsekvenser for ofrene.

- Derfor er det godt, at vi nu kriminaliserer psykisk vold i Grønland, så vi med kriminalloven også sender et klart signal om, at psykisk og fysisk vold er ligestillet.

Også nye lovrammer for særlig kriminalitet

Ud over at psykisk vold bliver kriminaliseret, har justitsministeriet i samme ombæring sørget for, at Grønland kan trække på dansk ekspertise særlige kriminalsager.

Den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) får kompetence i grønlandske sager, og det er helt centralt, at det sikres, at de specialiserede kompetencer i NSK også kan anvendes i Grønlandske kriminalsager.

Det sker igennem ændring af retsplejeloven for Grønland, der skal give National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og det tilhørende operative samarbejde kompetence til at fungere i og for Grønland.

Med aftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev National Enhed for Særlig Kriminalitet etableret i Danmark. Herved blev de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer i politiet og anklagemyndigheden forenet og samlet i én enhed.