Kriminaliteten skal under lup

Redaktionen Torsdag, 30. november 2023 - 08:31

Der er behov for mere end mavefornemmelser, hvis vi skal have kvalificeret debat om kriminaliteten herhjemme.

Derfor har adjungeret (tilknyttet, red.) professor, kriminolog og afdelingsleder for jura på Ilisimatusarfik, Anette Storgaard sammen med sin kollega Annemette N. Lauritsen, der er institutleder for Samfund, Økonomi og Journalistik, barslet med ideen om at skabe et lille forskningscenter.

Det skriver avisen AG.

De to forskere er blandt modtagerne af dette års bevillinger fra Ilisimatusarfiks Strategiske forsknings- og udviklingspulje (se boks, red.).

Ifølge de to kriminologer mangler vi i Grønland en vidensbank over, hvad der findes historisk og aktuelt i Grønland på kriminologi.

Det på trods af, at det er område, der også har stor, politisk bevågenhed. Tanken er derfor at forme et center, der kan fungere som opsamlingssted for videnskabeligt funderet og dokumenteret viden om kriminaliteten i det grønlandske samfund.

- Både når jeg hører unge mennesker tale på studiet, og når man læser medierne, får kriminalpolitikken langt større politisk opmærksomhed end tidligere. Og så meget desto mere er der behov for, at man også véd noget. Og ikke bare tror, mener, husker eller synes, siger Anette Storgaard.

Læs hele historien i denne uges AG. Få adgang her: