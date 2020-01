Kriminalforsorgens personale får egen overenskomst

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 16. januar 2020 - 16:22

Forsorgspersonalet har indtil slutningen af 2019 været ansat med individuelle kontrakter, hvilket har betydet, at der har manglet kollektive ansættelsesvilkår.

Men nu får forsorgspersonalet fået deres egen overenskomst, oplyser AK.

- Det betyder meget, at de nu har en overenskomst, for nu kan de stå sammen om at kræve noget fra arbejdsgiveren. Det kan for eksempel være om løn, andre ansættelsesvilkår eller arbejdsmiljø. De står stærkere nu end de gjorde, da de stod med individuelle ansættelsesvilkår, siger AK-formand Dina Olsen i en pressemeddelelse.

Næsten som socialrådgivere og sagsbehandlere

AK oplyser, at den nye overenskomst for forsorgspersonalet næsten er identisk med AK’s overenskomst for socialrådgivere og sagsbehandlere.

- At forsorgspersonalet nu har fået en overenskomst der næsten er identisk med en eksisterende overenskomst, er et godt udgangspunkt for at sikre endnu bedre ansættelsesvilkår i fremtidige overenskomstforhandlinger, understreger Dina Olsen.

Den nye overenskomst for forsorgspersonalet, Socialrådgivere og sagsbehandlere i statens tjeneste i Grønland, er gældende fra 1. januar 2020 og fire år frem.