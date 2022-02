Anstalten vil fjerne seksualforbryderes lyst til at begå nye overgreb

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 14. februar 2022 - 14:00

Seks anstalt betjente og psykologer står klar til at undervise indsatte, der er dømt for seksualforbrydelser. De indsatte skal have bedre viden om grænser og lovgivningen.

Kriminalforsorgen har uddannet seks anstalt betjente og psykologer til projektet.

Hvornår kan man sige nej, og hvor ligger grænserne? Det er blandt andet et emne, som seksualforbryderne skal undervises i bag tremmerne i anstalten i Nuuk.

- Vi får langt mere fokus på indsatte, som er dømt for seksualforbrydelser. De skal igennem nogle programmer, som blandt andet handler om at sætte grænser og om samfundet og lovgivningen, siger anstaltsleder, Peter Fomsgaard til Sermitsiaq.AG.

Målet med undervisning er at få de insatte til at blive motiveret til at fortsætte i behandlingsforløb ved Socialstyrelsens Klinik Killiliisa og komme tilbage til samfundet uden et ønske om at begå den samme forbrydelse.

Flere programmer

Der er oprettet to programmer et kort program på tre uger samt et længere forløb på otte til 10 uger.

- Programindsatserne bidrager til at skabe et fokuseret afsoningsmiljø, hvor der kan ske en systematisk udredning af personer dømt for seksualforbrydelser. Programmerne hjælper ligeledes til at etablere en struktureret hverdag for de indsatte. Indsatsen forventes samtidig at kunne motivere relevante indsatte, med til at indgå i et efterfølgende behandlingsforløb i regi af Socialstyrelsens Klinik Killiliisa, forklarer Peter Fomsgaard.

Der er etableret otte pladser på Anstalten i Nuuk til målgruppen for denne indsats. Det forventes at de indsatte snart kan begynde på programmerne.

Den nye tiltag blev vedtaget i finansloven i 2020 og er videreført i den nye flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi, som blev behandlet færdigt i december 2021.