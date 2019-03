Kriminalforsorgen får whistleblowerordning

Walter Turnowsky Tirsdag, 05. marts 2019 - 15:58

Kriminalforsorgen har med virkning fra 1. marts indført en whistleblowerordning. Ordningen kan benyttes af alle kriminalforsorgens ansatte og samarbejdspartnere.

Sekretariatschef Lars Aarud Krogh fra Direktoratet for Kriminalforsorgen understreger, at der fortsat er de samme muligheder som hidtil for at tage problemer op på arbejdspladsen med sin leder, HR-enheden eller tillidsrepræsentanten.

- Whistleblowerordningen er en ekstra mulighed for, at medarbejdere og samarbejdspartnere kan give oplysninger om alvorligt kritisable forhold videre til nærmere undersøgelse. Ordningen skal beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen, der også er åben for at afgive oplysninger anonymt, siger Lars Aarud Krogh.

Myndighederne under justitsministeriet anvender den samme it-løsning, der giver mulighed for, at myndigheden også ved anonyme indberetninger kan kommunikere med whistlebloweren.