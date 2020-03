Kriminalforsorgen begrænser besøg

Thomas Munk Veirum Fredag, 20. marts 2020 - 09:42

I flere uger har Kriminalforsorgen i Grønland været i gang med at forberede sig på en situation, hvor der er smitte med coronavirus her i landet. Og flere tiltag er sat i kraft som mange andre steder:

- Vi har reduceret adgangen til anstalterne, så meget vi kan. Hvis du eksempelvis kommer og er tydeligt syg, eller hvis du har været i Danmark inden for de sidste 14 dage, så afviser vi folk, siger Naaja H. Nathanielsen, direktør i Kriminalforsorgen i Grønland.

Hun fortæller, at arbejdet går ud på at begrænse kontakten mellem anstalterne og resten af samfundet mest muligt:

- Vi appellerer også til, at folk, der er på udgang, har mindst mulig kontakt med andre.

Kriminalforsorgen har fokus på at kunne beskytte både indsatte og medarbejdere i en situation, hvor der er udbredt smitte i samfundet, fortæller direktør Naaja H. Nathanielsen.

Medarbejdere, der er særlig sårbare overfor coronavirus, er sendt hjem, og forsorgen har også dannet sig et overblik over, hvilke indsatte som er særligt sårbare:

- Vi har set på, hvordan vi kan isolere dem på eneværelser eller andet, hvis der kommer mere udbredt smitte, siger Naaja H. Nathanielsen.

Nogle medarbejdere vil blive nødt til at arbejde videre

Derudover er der også indført ekstra rengøring i anstalterne, og der er udsendt værnemidler som masker og beskyttelsesdragter ud til alle anstalter, så de er forberedt, hvis de skal håndtere en indsat, som er syg.

For direktøren handler det om at beskytte både medarbejdere og indsatte bedst muligt:

- Vi kan ikke lukke anstalterne, så vi må forberede os på en situation, hvor ansatte skal gå på arbejde, selvom nogen er syge. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at folk er så trygge som muligt, og det er så sikkert som muligt, siger Naaja H. Nathanielsen.

Det er den danske stat, der har ansvaret for og driver Kriminalforsorgen i Grønland. I Danmark har Kriminalforsorgen via en hastelov fået ekstra beføjelser til blandt andet at inddrage indsattes udgang, stoppe alle besøg og flytte indsatte fra én institutionen til en anden uden videre.

Lovændring kan blive nødvendig

Naaja N. Nathanielsen vurderer, at det også kan blive nødvendigt at gennemføre en lovændring her i landet, hvor man fratager de indsatte nogle rettigheder midlertidigt:

- Man skal passe meget på, når man fjerner nogle rettigheder. Men vi vil gerne eksempelvis kunne lukke helt for udgang og besøg, hvis der kommer en bred smitte i samfundet. Det kan vi ikke under den gældende lovgivning, siger hun.

Det er op til politikerne, om loven skal ændres, og det er en længere proces, som både involverer Naalakkersuisut, Inatsisartut og Folketinget.

- Lige nu holder alle lidt vejret i forhold til, om der kommer mere udbredt smitte. Det er trods alt kun to tilfælde indtil videre. Men vi laver alt forarbejdet til, at man vil kunne ændre loven. Mit klare indtryk er, at man fra Danmark og Grønlandsk side kun har interesse at arbejde i samme retning. Men en lovændring vil tage tid, siger Naaja H. Nathanielsen.

