Krig i Europa: Polar Seafood holder russisk produktion kørende

Den russiske regering har sat udenlandske selskaber stolen for døren og kræver, at de enten bliver i Rusland og fortsætter forretningerne, eller forlader landet og giver deres aktiver videre til deres russiske partnere, indtil de vender tilbage til landet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er krig i Europa med Ruslands blodige invasion af Ukraine, og Vesten har iværksat hårde økonomiske sanktioner mod Rusland. Det får dog indtil videre ingen konsekvenser for den grønlandske fiskegigant Polar Seafoods russiske produktion.

- Vi producerer videre på vores fabrik med råvarer fra Rusland, Kina og andre steder. Det er jo pest eller kolera for os. Vores russiske selskab udgør store værdier og bare smide dem ud ad vinduet, trække os ud og sige, at vi er sure, det kan vi ikke, lyder det fra bestyrelsesformand Henrik Leth.

Uanset, hvordan man vender og drejer det, er situationen alvorlig og yderst vanskelig for grønlandske Polar Seafood.

- Vi ejer 75 procent af fabrikken, mens vores russiske partner har 25 procent. Vi kan ikke bare smide vores partner på porten. Ham kan vi ikke bare kvæle ved at sige, at vi er hellige. Men vi aner ikke, hvordan det her ender. Enten har vi tabt vores penge, det vil sige den store egenkapital i Rusland, eller også har vi ikke. Vi forsøger at bevare de værdier, vi har i Rusland, siger han.

- Hvorfor blive?

- Så længe tyskerne bliver ved med at sende 500 millioner dollars om dagen til Rusland for betaling af gas, er det svært for Polar Seafood at se, hvorfor vi skal tage risikoen for at tabe mange penge, altså et betydeligt millionbeløb i egenkapital, siger Henrik Leth.

