Kreutzmann drømmer store drømme

Knud Fl. Larsen Mandag, 25. november 2019 - 15:38

Angutimmarik Kreutzmann var med, da Grønland sidste gang i 2007 spillede med ved et verdensmesterskab. Det foregik i Tyskland. På det nuværende landshold er der yderligere tre, der spillede på holdet dengang: Miki Heilmann og Minik Dahl Høegh og assisterende landstræner Rasmus Larsen.

Topkamp

Angutimmarik Kreutzmann repræsenterer nu TIK Taastrup Håndbold, som spiller i den danske 2. division Øst. Søndag spillede Angutimmarik Kreutzmann og holdkammeraterne topkamp i Nyborg mod SUS Nyborg. Før kampen var hjemmeholdet nummer et og TIK Taastrup Håndbold nummer tre. De placeringer blev der ikke ændret på. SUS Nyborg vandt kampen 28-23.

Desværre var Angutimmarik Kreutzmann uheldig. Blev skadet godt halvvejs i 1. halvleg. Måtte halte fra banen med store smerter og så var den håndboldkamp overstået for den erfarne landsholdsspiller.

Angutimmarik Kreutzmann nåede dog at vise, at formen ikke fejler noget. To mål på tre forsøg.

Det var naturligvis en ærgerlig Angutimmarik Kreutzmann, som vi talte med efter kampen.

- Det er desværre en gammel skade, der brød op. Allerede under landsholdssamlingen for en måned siden generede det mig. Ro er det eneste der hjælper, så jeg må nok belave mig på et par ugers pause.

Landsholdet

Angutimmarik Kreutzmann fik nogle fantastiske oplevelser under verdensmesterskaberne i Tyskland i 2007. Var kun 18 år på det tidspunkt og bragede ind på den helt store scene i kæmpe arenaerne som turneringens topscorer med 49 mål efter de seks kampe, som Grønland spillede.

- Det var en meget stor oplevelse, som jeg vil gøre alt for at prøve igen. Verdensmesterskaberne 2021 spilles i Egypten, hvor jeg også har gode minder fra. Vi var dernede i 2009 og spillede med ved U21 verdensmesterskaberne.

Hvis Angutimmarik Kreutzmann og det grønlandske landshold igen skal være med ved et verdensmesterskab, kræver det, at holdet vinder den nordamerikanske og caribiske kvalifikationsturnering, der spilles i Mexico i april.

Det bliver noget af en opgave, som kræver optimale forberedelser, hvis Angutimmariks Kreutzmanns drømme skal blive til virkelighed.