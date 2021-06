Kredsretsdom: Kontanter var fra salg af kryptovaluta

Redaktionen Onsdag, 02. juni 2021 - 11:12

Retten valgte at dømme tiltalte for ulovlig udførsel og konfiskerede beløbet. Dommen er anket, skriver avisen AG.

Det bliver nu op til Grønlands Landsret at vurdere, om 109.850 kroner stammer fra salg af 109 gram hash, som politiet mener, eller – som tiltalte siger – fra salg af såkaldte bitcoin.

Da sagen om de mange vakuumpakkede pengesedler, fundet i tiltaltes sko i Kangerlussuaq Lufthavn tilbage i april 2018, var for Sermersooq Kredsret i sidste uge, valgte kredsdommer Virna Kromann og hendes to domsmænd at tro på det sidste.

- Vi må lade tvivlen komme tiltalte til gode, idet bevisbyrden ikke er løftet. Handel med bitcoin er ikke ulovligt, og der er ingen beviser for, at pengene stammer fra noget andet, lød det i kredsrettens begrundelser for afgørelsen.

Mens tiltalte dermed blev frifundet for salg af hash og for narkotikahæleri, blev 33-årige mand dømt skyldig i at have overtrådt Selvstyrets bekendtgørelse om ind-og udførsel af varer. Her står, at det er ulovligt at udføre mere end 50.000 kroner, med mindre man har oplyst det til myndighederne.

Kredsretten valgte at følge anklagerens krav og konfiskerede hele beløbet, med den begrundelse, at når man bliver snuppet af tolderne med en karton cigaretter for meget, bliver begge kartoner konfiskeret. Derudover blev den 33-årige idømt en bøde på 5.000 kroner.

