Krav om valg i utide stiger

Arne Mølgaard Lørdag, 02. marts 2024 - 09:32

Selvom der stadigvæk er omkring et år til valg til Inatsisartut, kræver et klart overtal af lokalafdelinger for Siumut i Nordgrønland, at valget bliver gennemført i utide. Dermed kommer Siumuts lokalafdelinger i Nordgrønland med en klar støtteudmelding til det stigende antal Siumut-afdelinger, som er yderst kritiske over moderpartiets rolle og manglende resultater i koalitionen i Naalakkersuisut med Inuit Ataqatigiit i spidsen i de seneste tre år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Det er for Naalakkersuisut ikke lykkedes med at skabe velfærd i befolkningen, og hvis vi skal realisere denne målsætning lader til, at vi bliver nødt til at udskifte den politiske topledelse, siger Otto Jeremiassen. Kommune Qeqertalik

Otto Jeremiassen, som både er bestyrelsesmedlem i Siumuts lokalafdeling i Kangaatsiaq og kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har fuld forståelse for lokalafdelingernes utilfredshed over statussituationen for Siumuts rolle i Naalakkersuisut, og deres ønske om at der foretages valg i utide i den nærmeste fremtid.

– Det er for Naalakkersuisut ikke lykkedes med at skabe velfærd i befolkningen, og hvis vi skal realisere denne målsætning lader til, at vi bliver nødt til at udskifte den politiske topledelse ved at afholde valg til Inatsisartut i utide, siger han.

