Krav om vaccination til indrejsende bibeholdes

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. april 2022 - 12:29

Grønlands sidste restriktion i forhold til coronavirus, der gjaldt frem til den 5. april, er forlænget til foreløbig den 2. juni 2022. Restriktionen betyder, at indrejsende til Grønland, der ikke har bopæl i landet skal være vaccineret mod coronavirus.

I en pressemeddelelse oplyser selvstyret, at det er tid til at lukke ned for nogle af de tiltag, som Naalakkersuisut har igangsat for at forebygge smitte, da smitten er stærkt aftagende.

Blandt andet oplyses det, at Coronamik Akiuineq – Corona Bekæmpelsen, der blev etableret i sin nuværende form, forventes lukket ned den 30. juni 2022. Corona Hotline vil dog fortsat være åben på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-16.00.

Efter to år med corona, vurderer langslæge Henrik L. Hansen, at den nuværende pandemi stort set er overstået i Grønland.

- I hvert tilfælde i denne omgang. Smitten toppede i februar, og det samme gjorde antallet af indlagte. I dag har vi ikke indlagte på grund af corona. Så det er rigtig godt nyt, siger Henrik L. Hansen.

Ingen opdatering

Landets testscentre er lukket for nu. Men sundhedsvæsenet fortsætter at varetage opgaven med PCR-test for personer i risikogruppen og for personer der skal rejse til lande, hvor PCR-test er et krav. Her skal borgeren bestille tid til en PCR-test hos det lokale sundhedsvæsen.

- De daglige opdateringer på landslægeembedets hjemmeside vil stoppe fra i dag. Der har i denne uge ikke været nogen indlæggelser på grund af Covid-19 og antallet af testede er meget lavt. Såfremt, der sker noget væsentligt nyt, vil hjemmesiden blive opdateret, skriver selvstyret.

Tusinder har været smittet

Frem til januar 2022 har adgang til PCR-test været åben for alle. Siden har Naalakkersuisut ændret retningslinjer for PCR-test, så personer med risiko for alvorligt sygdom bliver prioriteret. Landslægeembedet oplyser, at flertusinder i landet er påvist smittet med coronavirus.

- I løbet af pandemien er der via PCR-tests ved udgangen af marts 2022 registreret 12.055 smittetilfælde med Covid-19 i landet. I dette tal er kun medtaget PCR-test, skriver selvstyret.

Siden januar har flere borgere været smittet med coronavirus men er ikke blevet testet med PCR på grund af ændrede krav.

- Da disse ikke er blevet systematisk registreret, er det reelle smittetal langt højere end det, som er registret via PCR-tests. Landslægeembedet skønner, at langt hovedparten af befolkningen har været smittet, lyder det.

- Langt hovedparten har været smittet de sidste tre måneder, hvor den meget smitsomme Omikron-variant BA.2 fuldstændig har domineret.

191 indlagte - 21 dødsfald

Frem til den 31. marts 2022 er der 191 personer, som har været indlagte med corona. 14 procent af de indlagte var indlagt med corona som den primære årsag.

101 patienter var indlagt i Nuuk

20 i Sisimiut

13 i Ilulissat

10 i Aasiaat

9 i Qaqortoq

9 i Maniitsoq

8 i Nanortalik

6 i Upernavik

6 i Uummannaq

5 i Paamiut

3 i Narsaq

1 i Qasigiannguit

- Gennemsnitsalderen for de 191 indlagte var 52,7 år på indlæggelsestidspunktet. Der har i alt været 15 børn under 18 år indlagt med Covid-19 – og der har som den ældste indlagte med Covid-19 været indlagt en person på 96 år. Kvinder udgjorde 53 % af alle indlagte i perioden, skriver landslægeembedet.

21 personer er døde med eller af Covid-19. Covid-19 var den primære dødsårsag hos 47,6 procent af de afdøde.

Gennemsnitsalderen for de afdøde var 80,3 år, hvor den yngste var 68 år og den ældste 92 år.

- Udbredt smitte kom først, da Omikron-varianten kom hertil op til julen 2021 og konsekvenserne af smittespredningen var til at håndtere. Til forskel fra mange andre lande har er livet i Grønland gået videre så nogenlunde normalt under hele pandemien, skriver selvstyret.

Der er fortsat sporadisk smitte, lyder det.

Naalakkersuisut opfordrer borgerne til at tage imod vaccination mod coronavirus, så landet kan ruste sig op til efteråret, hvor smitte kan blusse op igen.