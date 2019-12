Krav om EU-kontor i Nuuk

Jesper Hansen Fredag, 13. december 2019 - 07:47

Også EU bør styrke sin tilstedeværelse i Grønland og åbne et kontor i Nuuk, mener et EU parlamentsmedlem.

Som bekendt arbejder USA allerede på at åbne et konsulat i Nuuk

- EU skal åbne en repræsentation i Grønland og på Færøerne hurtigst muligt. Det siger det estiske medlem af Europaparlamentet, Urmas Paet, der var udenrigsminister i Estland fra 2005-14.

- Det haster, for USA har netop åbnet en repræsentation i Grønland, så det er afgørende, at også EU er til stede i Arktis, mener den estiske toppolitiker.

Kravet om EU-repræsentation i Grønland faldt torsdag på et dialogmøde i Bruxelles, hvor EU’s rolle i Arktis de kommende fem år var på dagsordenen. Kravet blev bakket op af flere af de øvrige mødedeltagere, blandt andre det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) og den tidligere finske udenrigsminister Jari Vilén.

- Det er stærkt påkrævet, at vi får den nye kommission overbevist om, at Arktis skal være en del af kommissionens program for 2020, sagde Vilén, der er seniorrådgiver i EU-kommissionen og gennem en årrække har arbejdet med at udvikle EU’s arktiske strategi.

Behov for en differentieret Arktis Strategi

Den danske diplomat Lars Bo Larsen, der arbejder i Danmarks permanente repræsentation ved EU, gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at EU finder sin rolle i et Arktis, hvor stormagterne USA, Rusland og Kina er meget aktive i kampen om indflydelse.

- Men det er også vigtigt, at vi forstår, at strategien skal være differentieret. Der er ikke et Arktis, ligesom der ikke er et Grønland, sagde ambassadøren med henvisning til, at der er store forskelle på levevilkårene i de grønlandske byer i forhold til bygderne.

Aaja Chemnitz Larsen var glad for interessen for Arktis og slog efter mødet fast, at der er et stort behov for at diskutere fred, sikkerhed og forsvar i andre fora end for Arktisk Råd – og hilste derfor den europæiske interesse for Grønland og Arktis velkommen.

Mødet i Bruxelles var arrangeret af organisationen Arctic Consensus, der i en årrække har sat fokus på samarbejdet mellem EU og Arktis.